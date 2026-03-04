Horror en Brasil: sicarios quitaron la vida a una modelo en el velorio de su madre

Una escena de dolor terminó convertida en una pesadilla. Una modelo y creadora de contenido para adultos fue baleada por sicarios en medio del velorio de su madre, frente a la iglesia principal de la ciudad brasileña de Baependi.

El ataque ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron conmoción en toda la comunidad.

El ataque en pleno cortejo fúnebre

El hecho se produjo cuando el cortejo avanzaba por la calle principal rumbo a la iglesia. Amanda caminaba detrás del coche fúnebre, acompañando el féretro.

De repente, una motocicleta con dos personas vestidas de negro y con casco se acercó al grupo. El vehículo se detuvo a su lado.

Sin mediar palabra, el acompañante descendió levemente, extrajo un arma y disparó varias veces a quemarropa contra la joven.

Según informó la Policía, en la escena se hallaron nueve vainas servidas calibre .380 y un cartucho intacto. Tras los disparos, los agresores escaparon a toda velocidad.

Quién es la víctima y cómo se encuentra

La mujer baleada fue identificada como Amanda de Almeida Arantes, de 27 años, oriunda de Río de Janeiro, quien había viajado a Baependi para despedir a su madre.

Recibió tres impactos de bala: uno en la región de la médula, con el proyectil alojado en el diafragma, y otros dos en ambas piernas.

Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Cônego Monte Raso y, debido a la gravedad de las heridas, derivada al Hospital Regional de Varginha, donde permanece internada en estado crítico.

Hasta el momento, no pudo prestar declaración debido a su delicado cuadro y dificultades para hablar.

Un detenido y un prófugo

La Policía logró detener a uno de los sospechosos pocas horas después del ataque. Fue identificado porque había sido visto en reiteradas ocasiones con la motocicleta utilizada en el crimen.

El hombre fue arrestado en la comisaría de São Lourenço, luego de brindar versiones contradictorias sobre el vehículo. Su identidad no fue revelada.

En el operativo se secuestraron la moto, dos cascos y un abrigo negro presuntamente utilizados por los atacantes. El segundo implicado continúa prófugo.

El misterio detrás del ataque

Por ahora, el móvil del atentado es un enigma. Los investigadores buscan determinar si se trató de un ajuste de cuentas, un crimen por encargo o si existen autores intelectuales detrás del hecho.

El detenido no explicó los motivos del ataque y la Policía mantiene bajo reserva varios detalles para no entorpecer la investigación.

Conmoción en Baependi

El violento episodio sacudió a la ciudad de Baependi y a toda la región. La brutalidad del ataque, cometido en medio de un cortejo fúnebre, dejó a la comunidad en estado de shock.

Mientras Amanda lucha por su vida, vecinos y familiares esperan justicia y respuestas en un caso que expuso, una vez más, el rostro más cruel de la violencia.

