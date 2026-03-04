Argentina: hombre hiere a su pareja a tiros tras acusarla de infidelidad

Un violento episodio quedó grabado por cámaras de seguridad este lunes por la noche en la calle Nápoles al 500, en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Según las imágenes, un hombre que circulaba en moto junto a su pareja detuvo el vehículo en medio de una discusión. En ese momento, la obligó a bajar y comenzó a golpearla mientras la acusaba de infidelidad.

La joven intentó alejarse, pero la situación escaló rápidamente. El agresor sacó un arma de fuego y efectuó varios disparos. En una primera instancia no logró herirla, pero segundos después volvió a disparar y una bala la alcanzó.

En la grabación se escuchan los gritos desesperados de la víctima mientras intenta refugiarse detrás de un automóvil. El atacante, fuera de sí, le gritaba: “¿Me vas a meter los cuernos a mí?” y la amenazaba de muerte.

La obligó a subir a la moto

Tras herirla, el hombre le exigió que se subiera nuevamente a la motocicleta. Sin darle tiempo a acomodarse, arrancó y se la llevó del lugar.

Hasta el momento se desconoce el destino al que se dirigieron, aunque se presume que podrían haberse trasladado a un centro de salud.

La secuencia completa duró poco más de un minuto. Pese a los gritos de auxilio, ningún vecino intervino.

Investigación en curso

La Justicia analiza las imágenes para identificar al agresor y a la joven. Según medios locales, hasta el momento no se difundió información oficial sobre el paradero del atacante.

El caso es investigado como un grave hecho de violencia de género ocurrido en la vía pública.

Mira la programación en Red Uno Play