Polémica: la Casa Blanca usó 'La Macarena' para musicalizar bombardeos a Irán

En medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la Casa Blanca difundió un video oficial relacionado con la ofensiva militar denominada “Operación Furia Épica”, donde se observan vuelos de bombarderos y misiles en acción.

Lo que más llamó la atención no fueron solo las imágenes de los ataques, sino la música elegida para acompañarlas: 'La Macarena', el popular tema del dúo español Los del Río, que fue un fenómeno global en los años 90.

Un contraste que generó reacciones

El clip, de menos de un minuto de duración, alterna secuencias de aviones de combate despegando y misiles Tomahawk impactando contra objetivos iraníes al ritmo de la melodía festiva.

La inclusión de una canción asociada a celebraciones y bailes masivos en un contexto de ataques bélicos fue interpretada por algunos analistas como una estrategia para viralizar el contenido en redes sociales, mientras que otros cuestionaron el tono elegido para un escenario de alta tensión internacional.

La publicación se produjo en paralelo a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel llevan a cabo ataques contra infraestructura militar y defensiva iraní.

Cultura pop y guerra

El uso de elementos de la cultura popular en contextos bélicos no es nuevo, pero este caso destacó por la fuerte disonancia entre el carácter festivo de la canción y la gravedad de las imágenes difundidas.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial ampliando los motivos detrás de la elección musical, mientras el video continúa generando debate en plataformas digitales y en el ámbito político internacional.

