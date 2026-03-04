TEMAS DE HOY:
Internacional

Detienen a joven tras la muerte de su madre; dijo que “lo regañaba de niño”

La mujer de 64 años había acudido a visitar a su hijo en Topilejo. El agresor fue detenido y quedó bajo custodia policial.

Silvia Sanchez

04/03/2026 10:45

Indignación: joven asesina a su madre y dice que era porque “lo regañaba de niño”. Imagen RR.SS.
México

Escuchar esta nota

Un hecho de extrema violencia generó indignación luego de que Aarón Flores, de 25 años, asesinara a su madre, Gudelia, de 64, quien había acudido a visitarlo a su vivienda en la zona de Topilejo, México.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se dirigió a la cocina, tomó una subametralladora y, sin mediar palabra, disparó contra su madre en la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar la detonación. Al llegar al lugar, elementos policiales procedieron a la detención del agresor, quien ya se encuentra bajo custodia.

La declaración que causó indignación

Según trascendió, el detenido manifestó ante las autoridades que cometió el crimen porque su madre “lo regañaba cuando era niño”, una afirmación que generó repudio entre vecinos y usuarios en redes sociales.

Testigos señalaron que, al momento de ser subido a la patrulla, el joven rompió en llanto frente a los presentes.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la situación jurídica del acusado.

