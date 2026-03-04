Detienen a joven tras la muerte de su madre; dijo que “lo regañaba de niño”

Un hecho de extrema violencia generó indignación luego de que Aarón Flores, de 25 años, asesinara a su madre, Gudelia, de 64, quien había acudido a visitarlo a su vivienda en la zona de Topilejo, México.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se dirigió a la cocina, tomó una subametralladora y, sin mediar palabra, disparó contra su madre en la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar la detonación. Al llegar al lugar, elementos policiales procedieron a la detención del agresor, quien ya se encuentra bajo custodia.

La declaración que causó indignación

Según trascendió, el detenido manifestó ante las autoridades que cometió el crimen porque su madre “lo regañaba cuando era niño”, una afirmación que generó repudio entre vecinos y usuarios en redes sociales.

Testigos señalaron que, al momento de ser subido a la patrulla, el joven rompió en llanto frente a los presentes.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la situación jurídica del acusado.

