¿Por qué no se retiran de circulación los billetes de la serie B? El BCB explica las razones

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza Torrico, informó que la entidad activó una aplicación móvil para que la población pueda verificar la legalidad de los billetes de la serie B, luego del siniestro en el que estuvieron involucradas 17 millones de piezas.

La autoridad explicó que, tras identificar junto a la empresa proveedora los números de serie de los billetes sustraídos, estos fueron incorporados a la base de datos del BCB y vinculados a la aplicación “Billetes de Bolivia”.

“La aplicación se diseñó para que no necesite internet. Solo escaneando el billete de 10, 20 o 50 bolivianos, el sistema indica si es legal o ilegal”, precisó Espinoza.

El titular del ente emisor remarcó que la herramienta funciona sin conexión a la red, lo que facilita su uso en cualquier lugar del país. A través de un escaneo rápido del billete, la aplicación contrasta el número de serie con la base de datos oficial.

Además, pidió a la población no desconfiar del dinero que circula en el sistema financiero. “Todos los bancos manejan billetes oficiales entregados por el Banco Central. Los que se distribuyen en cajas o cajeros automáticos son completamente legales”, aseguró.

No se puede eliminar la serie B

Espinoza también aclaró que se evaluó la posibilidad de anular la serie B; sin embargo, la medida fue descartada por su elevado costo económico.

“La serie B, con todos los billetes adquiridos para distribución —los entregados el año pasado y los que llegarán este año— tiene un costo de 41 millones de dólares. Si el Banco Central decide sacar toda la serie B de circulación, tendría que asumir ese monto”, explicó.

Detalló que en bóvedas del BCB existen 300 millones de unidades de esta serie, y que solo 17 millones estuvieron involucradas en el siniestro, por lo que la cantidad es considerada administrable mediante los controles implementados.

“No se puede anular la serie B porque la cantidad afectada es pequeña y puede ser gestionada a través de estos aplicativos”, concluyó.

El titular del BCB señaló que 19 personas fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel por el robo de los billetes. Aclaró que las actuaciones contra los implicados corresponden exclusivamente al Ministerio Público.

“Las actuaciones contra estas personas corresponden exclusivamente a la Fiscalía, que determinará los elementos legales que se adoptarán sobre quienes no actuaron como debían”, añadió.

