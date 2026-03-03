Orquídeas en Santa Cruz: consejos clave para evitar que se marchiten

En medio de un clima cambiante marcado por lluvias intermitentes, descensos de temperatura y repentinos golpes de calor, el cuidado de las orquídeas se ha convertido en una preocupación frecuente en los hogares cruceños.

Para orientar a la población, el reconocido experto e investigador en orquídeas Antonio Miranda, primer boliviano en clasificar en la Conferencia Mundial de Orquídeas, compartió recomendaciones prácticas durante una entrevista en El Mañanero.

Miranda explicó que la orquídea más común en florerías y mercados es la Phalaenopsis, conocida como “orquídea mariposa” por la forma de su flor. Este género es uno de los más recomendados para interiores, ya que se adapta fácilmente y puede mantener su floración durante dos o incluso tres meses, repitiendo el proceso varias veces al año si recibe los cuidados adecuados.

Uno de los principales problemas que enfrentan estas plantas es el exceso de humedad. Muchas vienen con un “tapón” en el sustrato que retiene demasiada agua, lo que provoca pudrición en las raíces. El especialista recomienda retirar ese exceso apenas se adquiere la planta, incluso si está en plena floración.

Asimismo, sugiere podar hojas amarillas y cortar raíces marrones o desinfladas, ya que estas consumen energía que la planta podría destinar a generar nuevas hojas y raíces saludables.

Sobre la ubicación, señaló que las Phalaenopsis pueden mantenerse en interiores con un riego aproximado de una vez por semana, mientras que en exteriores deben colocarse en espacios con sombra parcial, evitando el sol directo intenso. No todas las orquídeas requieren el mismo tratamiento, por lo que aconseja informarse sobre el género antes de comprarlas.

También aclaró que las orquídeas son plantas epífitas, es decir, pueden crecer sobre árboles sin ser parásitas. Solo utilizan el tronco como soporte y no dañan la planta anfitriona. Pueden colocarse en árboles sombreados y a una altura media. Si no se dispone de árboles, también pueden cultivarse en troncos o macetas especiales.

En cuanto al sustrato, advirtió que no se debe utilizar tierra común. Lo ideal es una mezcla de corteza de pino y carbón vegetal lavado, lo que permite una adecuada ventilación y evita la acumulación excesiva de humedad.

Finalmente, recomendó como regla general regar las orquídeas dos veces por semana, ajustando la frecuencia según el clima. “Es preferible que la orquídea sufra de sed antes que tener exceso de agua”, enfatizó, animando a la población a no desanimarse y a disfrutar de este hobby que, con cuidados sencillos, puede dar grandes satisfacciones.

