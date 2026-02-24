¿Sangrados abundantes y dolor pélvico? Podrían ser señales de miomas, según especialista

Los miomas uterinos son el tumor benigno más frecuente en la mujer y, aunque en la mayoría de los casos no representan cáncer, pueden convertirse en un verdadero “peligro silencioso” cuando no se detectan a tiempo.

Así lo explicó la ginecóloga Marisol Díaz durante una entrevista en la que abordó este problema de salud que afecta a un alto porcentaje de mujeres en edad reproductiva.

La especialista detalló que los miomas son tumores benignos que se desarrollan en el útero y que, si bien existe un mínimo riesgo de malignidad, la mayoría pueden ser tratados de forma segura. “Benignos quiere decir que se pueden extraer de forma más tranquila”, aclaró, al enfatizar la importancia del control ginecológico periódico.

Uno de los principales problemas, según indicó, es que muchas mujeres no acuden a revisiones médicas regulares, lo que retrasa el diagnóstico.

En algunos casos los miomas pueden ser asintomáticos, pero cuando presentan señales, estas suelen manifestarse con sangrados menstruales abundantes que superan los tres a cinco días habituales o aumentan en cantidad y frecuencia. También pueden presentarse sangrados intermenstruales, dolor pélvico, sensación de presión en la pelvis, aumento del tamaño abdominal, estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.

El crecimiento del abdomen es uno de los síntomas que más llama la atención, ya que no se trata de una inflamación pasajera por alimentos, sino de un aumento progresivo relacionado con el crecimiento del mioma.

Además, pueden aparecer anemia debido a la pérdida excesiva de sangre, dolor durante las relaciones sexuales y, en algunos casos, dificultad para lograr un embarazo.

En cuanto al tratamiento, la ginecóloga explicó que este depende de varios factores, entre ellos la edad de la paciente, si ha tenido hijos y si desea embarazarse en el futuro. Existen alternativas hormonales, generalmente consideradas en mujeres jóvenes que desean preservar la fertilidad, y tratamientos quirúrgicos, que se evalúan especialmente en pacientes que ya han cumplido su deseo reproductivo o presentan síntomas severos.

Mira la programación en Red Uno Play