Bolivia cautiva al mercado internacional: "El mundo se está aproximando de nuevo al país"

En un giro diplomático y comercial que marca un hito para la gestión del presidente Rodrigo Paz, Bolivia ha logrado captar la atención de líderes influyentes y tomadores de decisiones en el Foro Económico de la CAF en Panamá, según manifestó el viceministro de Inversión Pública, Fernando Jiménez.

Tras una primera jornada calificada como "intensa y gratificante", la delegación boliviana confirmó que el país ha dejado de ser un observador para convertirse en un destino de interés prioritario para la inversión extranjera, proyectando una imagen de renovación y apertura tras años de aislamiento relativo.

La presencia de Bolivia en el evento no pasó desapercibida. Según relató el viceministro de Inversión Pública, Fernando Jiménez, el espacio dedicado a los productos nacionales y las propuestas de inversión fue "arrasado" por los asistentes.

Este fenómeno se repitió en los talleres cerrados, donde la delegación presentó una Bolivia volcada a mejorar su competitividad y productividad, alejándose de las percepciones de gestiones pasadas para mostrar un mercado con reglas claras y potencial de crecimiento inclusivo.

El impacto del discurso presidencial ha sido uno de los puntos altos de la cita. Jiménez subrayó que el mensaje de Rodrigo Paz fue percibido como "esperanzador", generando una conexión inmediata con la comunidad internacional.

"Después de muchísimo tiempo, Bolivia está en el mundo y el mundo se está aproximando a Bolivia", manifestó la autoridad, resaltando que este acercamiento es fruto de un esfuerzo por consolidar la estabilidad económica en apenas 12 semanas de gobierno. "El mensaje del presidente Rodrigo Paz fue muy esperanzador para ver una Bolivia diferente, generando un interés inusitado", afirmó Jiménez.

El objetivo central de la misión en Panamá es ratificar que Bolivia es hoy un destino confiable. El país apunta no solo a atraer capitales, sino a mejorar la calidad de vida de los bolivianos a través de una economía más competitiva que se inserte con fuerza en el contexto internacional.

