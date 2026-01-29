Bolivia se abre al mundo y prepara nuevos encuentros internacionales tras foro de la CAF

Bolivia prepara una nueva ronda de encuentros bilaterales y empresariales con países de la región, luego de su exitosa participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF en Panamá los días 28 y 29 de enero.

El presidente Rodrigo Paz, quien participó en la inauguración del evento, destacó las oportunidades estratégicas del país y reafirmó la voluntad del Estado de posicionar a Bolivia como un socio clave para la conexión regional con mercados globales, aprovechando su ubicación geográfica, infraestructura y corredores logísticos.

“Tenemos una muy buena vinculación con países fronterizos como Paraguay, Perú, Argentina, Brasil y especialmente Chile, donde el presidente electo estuvo presente. El trabajo ha sido intenso y puntual, y estamos preparando un gran encuentro para marzo o abril, donde no solo participará el Gobierno, sino también sectores empresariales del oriente y occidente del país”, afirmó el mandatario.

Paz subrayó que el objetivo es abrir Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia, generando espacios de relacionamiento para todos los actores que identifiquen oportunidades de inversión y cooperación.

Asimismo, reiteró la importancia de mostrar el potencial del país, especialmente en el sector minero, y avanzar hacia una política de inversiones transparentes y sostenibles.

“Nuestra minería ha movido cerca de 6.000 millones de dólares, con muy buenos precios. Somos uno de los países más ricos en diversidad de minerales, pero aún podemos hacer mucho más. Queremos buenos negocios entre bolivianos y también abrir las puertas a la inversión extranjera, con reglas claras y acuerdos transparentes”, sostuvo.

El presidente también destacó las reuniones sostenidas con distintos mandatarios y expresó expectativas de nuevos encuentros, remarcando que Bolivia está recuperando su rol histórico como país integrador de la región.

“Hemos tenido encuentros con Paraguay, Argentina y Uruguay, con los países del MERCOSUR, y también con el bloque andino. Bolivia se convierte en un punto de articulación entre el Pacífico y el Atlántico, entre la CAN y el MERCOSUR. Estamos ejerciendo presión para consolidar ese rol integrador”, explicó.

La delegación boliviana continuará con una agenda específica orientada a mostrar el proceso de transformación política y económica del país, así como las reformas destinadas a atraer inversión, corregir desequilibrios macroeconómicos y reinsertar a Bolivia en la agenda regional.

Entre las actividades más destacadas figura el panel “Bolivia: Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible”, donde se abordarán oportunidades para diversificar la matriz productiva a través de la agroindustria, manufactura, turismo, minería verde y litio.

Mira la programación en Red Uno Play