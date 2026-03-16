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Política

Niños de Pisiga cruzan a diario a Chile para estudiar y pobladores temen restricciones en la frontera

Habitantes de la localidad fronteriza señalan que estudiantes bolivianos atraviesan cada día la frontera para asistir a clases en Colchane, una práctica que se mantiene desde hace años entre comunidades de ambos países.

Juan Marcelo Gonzáles

16/03/2026 19:53

Foto: Estudiantes de Pisiga, Frontera Bolivia - Chile
Oruro

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En la localidad fronteriza de Pisiga, en el departamento de Oruro, el movimiento en la frontera comienza desde muy temprano. Entre quienes cruzan diariamente hacia Chile también se encuentran niños y adolescentes que atraviesan la frontera para asistir a clases en el municipio chileno de Colchane.

Según relataron los padres de familia, los estudiantes son recogidos por un vehículo que los traslada hasta su unidad educativa, una práctica que se ha mantenido durante varios años en esta zona limítrofe.

Los pobladores explican que muchas familias optan por esta alternativa debido a la cercanía entre ambas localidades y a que cuentan con viviendas en territorio boliviano.

“Allá como es el arriendo muy caro y aquí yo tengo mi casita, yo paso por aquí siempre. Nuestros hijos pasan así como ve usted, viene el bus y pasan de aquí los alumnos”, relató una madre de familia.

Preocupación por posibles restricciones

Los habitantes de Pisiga manifestaron su preocupación ante las nuevas medidas de control fronterizo, ya que temen que puedan afectar la rutina diaria de los estudiantes que cruzan para asistir a clases.

Los padres aseguran que la posibilidad de restringir el paso fronterizo podría perjudicar directamente a los menores que dependen de esta dinámica para continuar sus estudios.

“Eso nos afectaría harto a nosotros. Nosotros también vamos a la escuela a dejar a nuestros alumnos”, expresó otra madre.

Comunidades hermanadas

Los pobladores señalan que la relación entre Pisiga y Colchane es parte de la historia de las comunidades fronterizas, donde durante años se han mantenido vínculos familiares, sociales y comerciales.

Por ello, pidieron que cualquier decisión relacionada con el control fronterizo tome en cuenta la realidad de estas poblaciones, que conviven y mantienen relaciones cotidianas a ambos lados de la frontera.

“Estamos hermanizados, vivimos así”, manifestaron los vecinos, quienes esperan que las autoridades consideren la situación de los estudiantes.

 

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