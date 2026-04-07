Búsqueda desesperada en Quime: Bomberos rastrean 20 kilómetros de río tras la desaparición de un bebé

Equipos especializados de la Unidad de Bomberos mantienen un operativo de búsqueda "incesante" en el municipio de Quime para localizar a un bebé de dos meses de edad, quien desapareció el pasado viernes tras el embarrancamiento del vehículo en el que viajaba junto a su familia.

El Coronel Pavel Tovar, Director Nacional de Bomberos, informó que las labores de rescate se han tornado extremadamente complejas debido a la topografía del terreno y la fuerza del río. "Nos encontramos en esta búsqueda incesante. El problema es que es un cañadón bastante estrecho y profundo en algunos sectores; el río está muy fuerte e incrementa su caudal", explicó la autoridad.

Cronología de la tragedia

El accidente se produjo el feriado de Viernes Santo. Según el reporte oficial, el minibús sufrió una falla mecánica al descender por una curva antes de llegar a un puente, lo que provocó que el motorizado cayera aproximadamente 10 metros hacia el lecho del río.

A pesar del impacto, el conductor y los padres lograron salir del vehículo. Sin embargo, las lesiones físicas y el estado de shock impidieron que pudieran retener al lactante.

La madre: Presenta una posible fractura en el pie que le impedía caminar.

La menor (4 años): Sufrió un trauma facial severo.

El conductor: Resultó con heridas leves.

Dificultades en el rescate

El Coronel Tovar lamentó que la notificación del accidente llegara a su unidad recién la tarde del sábado, casi 24 horas después del suceso. Pese a ello, el personal especializado realizó un descenso de 15 metros para iniciar el rastreo de inmediato.

"El domingo encontramos una prenda, una mantilla pequeña; presumimos que puede ser del menor. Hemos realizado el recorrido a pie, a fuerza de hombre, porque no se puede navegar en el sector por la fuerza del caudal", detalló Tovar.

Hasta el cierre del lunes, los rescatistas ya han cubierto 20 kilómetros de ribera y zonas de remolinos sin éxito.

Esperanza de un milagro

Pese a que el tiempo transcurrido juega en contra, el Director Nacional de Bomberos aseguró que el personal permanecerá acantonado en Quime el tiempo que sea necesario.

"Siempre tenemos la esperanza de vida, los milagros ocurren. Vamos a estar en el lugar hasta poder encontrarlo, cualquiera sea la circunstancia, para dar un poco de tranquilidad y sosiego a su familia", concluyó el Coronel.

Para este martes, se espera que el caudal del río disminuya ante la ausencia de lluvias en la zona, lo que permitiría una búsqueda "más pormenorizada" en las pozas y recovecos del cañadón.

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