Segunda vuelta en Santa Cruz: Sorteo de jurados y posición de candidatos en papeletas será este martes 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó este lunes el cierre del cómputo oficial en Santa Cruz tras la repetición de votación en más de 100 mesas, y anunció que mañana, martes 7 de abril, se realizará el sorteo de jurados electorales y la ubicación de las papeletas para la segunda vuelta.

“Mañana el Tribunal Electoral de Santa Cruz ya tiene que sortear jurados para la segunda vuelta y tiene que sortear la posición de la papeleta de sufragio. Por eso, las decisiones que está tomando el Tribunal Supremo Electoral son rápidas, porque no tenemos otra alternativa”, explicó Ávila.

La autoridad recordó que la segunda vuelta para la elección de gobernador en Santa Cruz se realizará el 19 de abril entre Juan Pablo Velasco y Otto Ritter.

Añadió que, debido al retraso por la repetición de mesas en ese departamento, el sorteo de jurados y la ubicación de los candidatos en la papeleta se realizarán de manera inmediata para proceder a su impresión.

“En Santa Cruz tuvimos retraso por la repetición de mesas; en los otros departamentos ya se sorteó jurados y posición de papeletas y ya están impresas”, detalló.

Ávila también indicó que, en esta segunda vuelta, serán cinco los departamentos involucrados: Tarija, Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro. Respecto a La Paz, no se realizará segunda vuelta debido a la declinación del partido político que había resultado con posibilidad de competir.

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