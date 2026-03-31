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Estas son las fechas clave para la segunda vuelta electoral en Bolivia

Los jurados electorales serán sorteados entre el 31 de marzo al 6 de abril. El domingo 12 de abril será la fecha clave para que los candidatos se vean las caras frente a frente.

Miguel Ángel Roca Villamontes

31/03/2026 10:03

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la Resolución 138/2026, convocó a la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país y definió el calendario de actividades rumbo al balotaje previsto para el 19 de abril.

En el caso de Santa Cruz, está a la espera de cerrar el cómputo con la repetición de votación en municipios como San Ignacio de Velasco, San Javier y Santa Cruz de la Sierra, donde se reportaron fallas logísticas.

Pese a esta situación, el Órgano Electoral decidió adelantar algunas actividades del calendario electoral en el departamento, con el objetivo de no modificar los plazos establecidos a nivel nacional.

Desde el TSE aclararon que cada tribunal electoral departamental puede ajustar las fechas, siempre en el marco del cronograma general.

Sorteo de jurados electorales: del 31 de marzo al 6 de abril

Sorteo de la ubicación en la papeleta: del 31 de marzo al 6 de abril

Notificación a jurados electorales: del 1 al 19 de abril

Difusión de propaganda electoral: del 6 al 15 de abril

Debate de candidatos: domingo 12 de abril

Segunda vuelta electoral: domingo 19 de abril

 

¿Quiénes van a balotaje

En los departamentos donde habrá balotaje competirán:

  • Chuquisaca: Luis Ayllón (AGN) vs. Grover García (Patria Unidos)

  • La Paz: Luis Revilla (Patria Sol) vs. René Yahuasi (NGP)

  • Oruro: Edgar Sánchez (Jacha) vs. Óscar Chambi (Patria Oruro)

  • Tarija: Adrián Oliva vs. María René Soruco (CDC)

  • Beni: Hugo Vargas (MNR) vs. Jesús Egüez (Patria Unidos)

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