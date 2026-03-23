Segunda vuelta el 19 de abril: estos departamentos repetirán la votación para definir a sus gobernadores

Tras las elecciones subnacionales, Bolivia amaneció con un mapa político parcialmente definido en alcaldías y gobernaciones, mientras los datos preliminares perfilan una segunda vuelta en al menos siete departamentos del país.

De acuerdo con el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), hasta las 11:00 se proyecta balotaje en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija para la elección de gobernadores.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la segunda vuelta está prevista para el domingo 19 de abril, en cumplimiento del calendario electoral.

Asimismo, la convocatoria oficial será emitida una vez concluya el cómputo oficial de votos, cuyos resultados, según la autoridad, podrían conocerse en un plazo de hasta 72 horas.

Según la normativa vigente, se convoca a segunda vuelta cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

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