¿Qué había en las cajas fuertes de Marset? Esto encontraron las autoridades

Este lunes 23 de marzo, autoridades policiales y del Ministerio Público procedieron a la apertura de dos cajas fuertes de gran tamaño incautadas durante operativos contra la organización criminal vinculada al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (34). El procedimiento se realizó en la zona del Urubó, en Santa Cruz, bajo estrictos protocolos legales y con presencia de diversas autoridades.

Según informó el fiscal asignado al caso, Ismael Palenque, en la primera caja fuerte no se encontró ningún objeto de interés investigativo.

Durante la inspección, los investigadores únicamente encontraron pequeñas plaquetas y envoltorios que aparentemente contenían tornillos. Además, se verificaron compartimentos internos que estaban cerrados, pero que, tras ser revisados, tampoco contenían elementos relevantes.

En cuanto a la segunda caja fuerte, el resultado fue similar. Tras su apertura por un experto en descodificación, las autoridades confirmaron que también estaba vacía. En su interior solo se hallaron placas, aparentemente de madera, utilizadas posiblemente para controlar la humedad.

“Se encontró lo mismo que en la otra caja: tornillos y este material (placas) que sirve para la humedad. Es lo que se evidenció tras la apertura de las cajas fuertes, con el fin de transparentar este acto dispuesto con fines investigativos dentro del proceso penal abierto por la Fiscalía de armas y de sustancias controladas”, agregó Palenque.

El operativo contó con la presencia de autoridades de Gobierno, el director de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), el comandante de la Policía de Santa Cruz, efectivos de distintas unidades, bomberos, expertos en explosivos y canes especializados en detección de sustancias controladas.

El procedimiento se desarrolló en presencia de fiscales y una notaria de Fe Pública, con el objetivo de garantizar la transparencia del acto investigativo.

Palenque señaló que los elementos encontrados tornillos y placas no aportan, por el momento, indicios relevantes dentro del proceso penal abierto por delitos relacionados con armas y sustancias controladas.

Por su parte, Julio César Porras, otra autoridad presente en el operativo, confirmó que se cumplieron todos los protocolos establecidos. “Se ha hecho la revisión completa y no se ha encontrado nada; las cajas estaban vacías”, afirmó.

Asimismo, aseguró que los precintos de seguridad no presentaban signos de alteración. “Se ha verificado que no hubo ninguna violación de los sellos, por lo que se mantuvieron tal como fueron encontrados”, agregó.

Las investigaciones en torno al caso continúan, mientras las autoridades buscan otros elementos que permitan avanzar en el proceso contra la red criminal vinculada a Marset.

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