“No es nomás abrir”: fiscal Porras explica por qué siguen cerradas las cajas fuertes de Marset

La apertura de dos cajas fuertes incautadas durante allanamientos vinculados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mantiene en alerta a las autoridades, que no descartan la posible presencia de explosivos en su interior.

El fiscal antidrogas Julio César Porras informó que los dispositivos se encuentran actualmente bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), entidad a la que fue entregado todo el material secuestrado en el marco de las investigaciones.

Según explicó la autoridad, se están realizando los requerimientos necesarios para garantizar una apertura segura, en coordinación con la Policía. “El peligro, no sabemos qué hay. Imagínense que haya algo como una bomba o un explosivo, se desconoce. Entonces, seguro que se están tomando todas las previsiones”, advirtió.

En ese sentido, Porras subrayó que no se trata de un procedimiento simple, debido a que la apertura deberá realizarse en presencia de varias personas y bajo estrictas medidas de seguridad, a fin de evitar cualquier riesgo.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de explosivos, pero tampoco ha sido descartada, lo que ha obligado a extremar precauciones antes del desprecintado de las cajas. Aún no se ha definido una fecha ni hora para este procedimiento.

Por otro lado, el fiscal aclaró que el caso Marset comprende al menos cinco investigaciones distintas, de las cuales solo una está bajo su responsabilidad. En ese marco, evitó referirse a posibles devoluciones de bienes en otros procesos.

“Sería irresponsable de mi parte decir si devolvieron o no, porque son cinco investigaciones. En mi caso, no se ha devuelto ningún objeto”, afirmó.

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