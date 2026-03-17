Presidente del TDJ espera resultados de investigación a jueces que devolvieron bienes a Marset

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Aldo Quezada, informó que el Órgano Judicial tomó conocimiento de la investigación iniciada por el Ministerio Público contra jueces que habrían dispuesto la devolución de inmuebles incautados dentro del caso del narcotraficante Sebastián Marset.

La autoridad señaló que actualmente se encuentran a la espera de los informes oficiales y de los resultados de las investigaciones en curso, subrayando que cada autoridad jurisdiccional debe responder por sus decisiones.

“Tenemos conocimiento de que el Ministerio Público ha iniciado los procesos penales respectivos como corresponde y el Órgano Judicial está ejerciendo el control jurisdiccional. Si algo enfatizamos en esta gestión es la independencia judicial. Cada juez tiene la propia responsabilidad de actuar y, por tanto, es responsable de sus actos”, afirmó Quezada.

El titular del TDJ explicó que la presidencia del ente judicial cumple una función administrativa de control para garantizar que no existan actuaciones al margen de la Constitución y la ley, aunque remarcó que corresponde a las instancias judiciales pronunciarse en primera instancia y, posteriormente, a los tribunales de alzada.

Asimismo, pidió a la población confiar en las instituciones y en la independencia de los operadores de justicia. “Cada autoridad es independiente y solo se debe a Dios, la Constitución y la ley. Este tribunal va a respetar cada decisión y, si es necesario, actuará con la contundencia que establece la normativa vigente”, agregó.

Inmuebles bajo investigación

Uno de los bienes en cuestión está ubicado en la ruta hacia el municipio de Porongo, inmueble que fue allanado en julio de 2023 en el marco de investigaciones por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas vinculadas a Marset.

De acuerdo con los antecedentes, el predio de alto valor económico cuenta con amplias instalaciones, sistemas de seguridad con cámaras robóticas, sensores de movimiento y un perímetro que abarca aproximadamente 30.000 metros cuadrados en la zona del Urubó.

Pese a ello, el inmueble habría sido devuelto por autoridades jurisdiccionales, situación que ahora es objeto de investigación. En el lugar aún se observan precintos policiales colocados durante los operativos iniciales.

Además, se conoce que existe al menos otro inmueble en la zona norte de la capital cruceña que también habría sido restituido, mientras continúan las indagaciones por parte de las autoridades competentes.

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