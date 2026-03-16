¿Quién es la joven aprehendida en el operativo para capturar a Marset?

La captura de Tatiana Marset Alba durante el operativo policial para dar con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset generó atención mediática en Bolivia, no solo por su vínculo familiar con el capo narco, sino también por la actitud que mostró ante las cámaras al momento de su presentación ante las autoridades.

La joven fue detenida el viernes 13 de marzo, en Santa Cruz de la Sierra durante una serie de allanamientos realizados por la Policía boliviana en dos viviendas que fueron identificadas como residencia y base de operaciones de la organización criminal vinculada a Marset.

Detienen en Bolivia a Tatiana Marset Alba durante operativo contra la red de Sebastián Marset

Según confirmaron fuentes cercanas al caso al diario uruguayo El País, Tatiana Marset Alba es media hermana del narcotraficante. Sus apellidos coinciden con los de otro familiar del capo, Diego Marset Alba, quien estuvo detenido en Brasil entre finales de 2023 y comienzos de 2024, investigado por utilizar distintos documentos de identidad.

El sábado, durante la presentación pública de los aprehendidos, la joven llamó la atención al entrar y salir de la sala con una sonrisa, según muestran videos difundidos en redes y medios locales. Entre todos los detenidos en el operativo, ella fue la única ciudadana uruguaya.

Pese a los reportes sobre su parentesco con el narcotraficante, el fiscal General del Estado de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, indicó que el Ministerio Público se encuentra todavía verificando los datos filiatorios para establecer con precisión el grado de parentesco entre la detenida y el líder criminal.

“Se está verificando si la mujer es hermana, sobrina o posee otro tipo de vínculo familiar con el señor Marset”, señaló la autoridad.

La justicia boliviana determinó el envío a prisión preventiva por seis meses de Tatiana Marset Alba y de los demás detenidos en el operativo. Todos fueron trasladados a la cárcel de Palmasola, considerada una prisión de máxima seguridad en Santa Cruz.

De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información (ABI), el proceso penal fue abierto por tráfico de armas y organización criminal, luego de que en los allanamientos se incautaran armas, paquetes de droga y varios vehículos.

En contraste con el caso del narcotraficante uruguayo, que enfrenta procesos internacionales, Tatiana Marset y los otros detenidos serán juzgados en Bolivia.

Durante la conferencia de prensa posterior al operativo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, confirmó además que Sebastián Marset fue trasladado a una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, lo que calificó como parte de un operativo “casi perfecto”.

Las autoridades bolivianas sostienen que el despliegue policial permitió desarticular parte de la estructura logística de la organización criminal que operaba en el país y que había logrado evadir a la justicia en anteriores operativos.

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