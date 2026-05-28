Macabro hallazgo en Cochabamba: vecinos encuentran restos de un bebé en La Tamborada

Una mañana de profunda consternación se vivió en la zona de La Tamborada, luego de que vecinos del lugar descubrieran el cadáver de un feto que estaba siendo devorado por perros callejeros dentro de una bolsa plástica.

El hecho fue descubierto por una vecina que salía de su hogar en las primeras horas del día. Al notar una inusual aglomeración de canes cerca de su vivienda, decidió acercarse, llevándose una desgarradora sorpresa.

"Donde mi puerta había perros. Mi marido estaba saliendo, yo estaba yendo por pancito, y mi marido me ha dicho: 'mira esos perros, ¿qué cosas están trayendo?'. Pensé que era el cuero de oveja o algo. Les grité '¡boten!, ¿qué es esto?'. He mirado y parecía que era algo humano. El perro seguía trayendo, le he quitado, he visto y ahí he querido llorar. '¿Qué es?', me ha dicho mi esposo. 'Es un bebé', le dije", relató consternada la testigo presencial.

Conmoción e indignación vecinal

Los habitantes del sector expresaron su total repudio ante la falta de humanidad de los responsables. La misma vecina que halló los restos lamentó la frialdad del acto y el abandono generalizado que sufre la zona, la cual se ha convertido en un punto recurrente para dejar desechos y animales desamparados.

"Alguien ha botado, ¿cómo van a botar? Todo traen aquí, perritos también, es una pena. Yo adopto, cocino comida y les doy, son hartos perritos", agregó. "Las mamás que no hagan esas cosas. Si pasa algo, así deben enterrar, es un angelito. Hay que cuidar a los hijos, hay que controlar. ¿Acaso es un animal? Es un bebé, ¿cómo va a hacer así?", sentenció con dolor.

Investigación en curso y pedido de seguridad

Tras el hallazgo, los vecinos se comunicaron de inmediato con la Policía. Efectivos policiales se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los restos e iniciar las primeras investigaciones. Actualmente, las autoridades trabajan para determinar con exactitud si se trata de un feto en etapa avanzada de gestación o de un bebé recién nacido.

La comunidad de La Tamborada se encuentra en estado de emergencia y total desconocimiento sobre quién pudo haber abandonado el cuerpo. Ante este escenario, los vecinos exigen que se encuentre al responsable del crimen y demandan de manera urgente una mayor presencia policial en la zona.

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