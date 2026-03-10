"Una pelea de perros alertó a vecinos": Encuentran un feto de 18 semanas en una comunidad de Oruro

La tranquilidad de la comunidad de Sepulturas, una localidad cercana a la ciudad de Oruro, se vio interrumpida por un hecho lamentable. Vecinos de la zona dieron aviso inmediato a la Policía tras presenciar una escena perturbadora: un grupo de perros callejeros peleaba por trasladar lo que parecía ser un cuerpo pequeño.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que se trataba de un feto de aproximadamente 18 semanas de gestación. De inmediato, se procedió al levantamiento legal del cadáver para iniciar las investigaciones correspondientes. El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, detalló las circunstancias del hallazgo:

"Los vecinos del lugar han dado aviso a la policía inmediatamente de ver este hecho en virtud de que presuntamente un grupo de perros estaban peleando por querer trasladar el mismo; se ha hecho cargo la policía y se ha hecho el levantamiento legal del cadáver", informó Morales.

Investigaciones y autopsia

El cuerpo fue trasladado de inmediato para realizar la autopsia de ley. El Ministerio Público busca determinar con precisión si se trató de un aborto espontáneo, un acto intencional o si existió la intervención de terceros.

"Se está procediendo la investigación a fin de poder dar con los padres, la madre de este feto, y se está haciendo la autopsia pertinente a efecto de verificar si se ha tratado de un aborto intencional o si ha habido alguna participación de alguna tercera persona con relación a quitar la vida a este ser que se encontraba en gestación", añadió el fiscal.

Cámaras de seguridad: Clave para el caso

La Fiscalía se muestra optimista respecto a la resolución del caso debido a la existencia de dispositivos de vigilancia en el sector. Según el informe oficial, las grabaciones ya están siendo analizadas por los peritos para identificar a quienes abandonaron el cadáver en la vía pública.

"Afortunadamente tenemos varias cámaras que están funcionando por el lugar, por lo cual presumimos de que en las próximas horas se van a tener la identificación tanto de la madre como también de algunas personas que habrían ido a botar ese feto a esa localidad", concluyó Morales.

Mira la programación en Red Uno Play