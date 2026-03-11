Fiscalía investiga hallazgo de feto en vía pública de Oruro

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de aborto luego del hallazgo de un feto de aproximadamente 18 semanas de gestación, que fue encontrado en vía pública, en el sector de Sepulturas, en la zona sudeste de la ciudad de Oruro.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que tras el reporte se dispuso el desplazamiento inmediato de personal fiscal y policial para realizar las primeras actuaciones investigativas.

“De manera inmediata se dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes, además del desplazamiento del personal fiscal y policial para realizar el levantamiento legal del cuerpo y la colección de indicios”, explicó.

El hallazgo se registró alrededor de las 08:30 del 9 de marzo, cuando vecinos alertaron sobre la presencia del feto en la vía pública, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Tras el levantamiento legal, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Cementerio General para los procedimientos correspondientes.

“Se están colectando indicios que permitan establecer las circunstancias en las que se registró este hecho y determinar responsabilidades”, añadió Morales.

El Ministerio Público continúa con las diligencias investigativas para esclarecer el caso e identificar a los posibles responsables.

