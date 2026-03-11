Profesor aprehendido por presunto abuso a seis niñas espera audiencia cautelar en Quillacollo

Un profesor de primaria de 42 años, aprehendido por el presunto abuso sexual de al menos seis niñas de entre 7 y 9 años en una unidad educativa del municipio de Quillacollo, permanece bajo custodia a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá si será enviado a detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

El maestro fue aprehendido el martes por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que el Ministerio Público emitiera el mandamiento correspondiente dentro del proceso investigativo.

El director de Igualdad de Oportunidades de la Alcaldía de Quillacollo, Freddy Camacho, informó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tomó conocimiento del caso el 10 de febrero, cuando inicialmente dos niñas denunciaron haber sido víctimas de su maestro. Un día después, el 11 de febrero, la institución presentó la denuncia formal ante la Fiscalía para iniciar las investigaciones.

Durante las primeras indagaciones y tras recoger testimonios de compañeros y testigos, se estableció que los hechos presuntamente se habrían producido desde la gestión pasada. A partir de estas declaraciones se identificó a otras cuatro posibles víctimas, ampliando la denuncia a un total de seis menores afectadas.

Camacho explicó que, una vez que se conocieron los indicios del caso, se realizaron coordinaciones con la Dirección Distrital de Educación de Quillacollo para activar medidas de protección.

Como parte de estas acciones, el profesor fue apartado de la unidad educativa el 26 de febrero, con el objetivo de evitar cualquier contacto con las estudiantes mientras avanzaba la investigación.

En el proceso también se entrevistó a varios estudiantes del curso donde el profesor dictaba clases. Entre ellos se identificó a dos menores varones que figuran como testigos, además de otros alumnos que brindaron información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Desde la Defensoría se activó el protocolo de atención para las víctimas, que incluye acompañamiento psicológico y orientación a las madres para iniciar terapias especializadas. Asimismo, se cruzó información con autoridades educativas para verificar en qué otras unidades educativas trabajaba el docente y prevenir posibles riesgos para otros estudiantes.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa debido a la corta edad de las presuntas víctimas. Mientras tanto, el profesor permanece aprehendido y aguarda la audiencia de medidas cautelares en la que la justicia determinará las medidas que enfrentará durante el proceso.

