La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas de Oruro informó sobre la aprehensión de un hombre de 31 años, acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 13 años. El sujeto utilizó perfiles falsos en redes sociales para contactar a la menor y, mediante engaños y amenazas, concretar una agresión física.

El "Modus Operandi": Engaño y Extorsión Digital

Según el informe brindado por el Dr. John Montaño, Fiscal de Materia, el sindicado contactó a la víctima a través de la red social Instagram. Para facilitar el acercamiento, el hombre mintió sobre su edad, asegurando tener 19 años con el fin de generar un entorno de confianza con la menor.

Durante las conversaciones, que derivaron en contenido de índole sexual, el sujeto convenció a la adolescente de enviarle fotografías semidesnuda. Una vez que obtuvo el material gráfico, el tono de la interacción cambió radicalmente:

Amenaza de difusión: El agresor amenazó con publicar las imágenes en redes sociales si la niña no accedía a un encuentro personal.

El encuentro: Ante el temor de ser expuesta, la víctima accedió a verse con el sujeto.

La agresión: El encuentro se produjo en un parque de la ciudad, lugar donde el ahora aprehendido realizó toques impúdicos contra la integridad de la menor.

Acción Judicial y Tipificación del Delito

Tras el incidente, la menor relató lo sucedido a sus padres, lo que permitió que la madre sentara la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).

El Fiscal Montaño confirmó que ya se ha presentado la imputación formal y se ha solicitado la detención preventiva del ciudadano. La conducta del agresor se adecúa a dos normativas vigentes en Bolivia:

Artículo 312 del Código Penal: Por el delito de Abuso Sexual. Ley 1636: Nueva ley especial que sanciona delitos vinculados a entornos sexuales digitales y métodos de captación en línea.

"Llama la atención el modo de captación; el sujeto manifestó tener una edad similar a la menor para engañarla. A pesar de que el sistema ROMA indica que no tiene antecedentes previos, la Fiscalía cuenta con suficientes elementos probatorios para demostrar su culpabilidad ante el juez cautelar", señaló el fiscal.

Este caso resalta la importancia de la supervisión de los padres en el uso de redes sociales y la denuncia inmediata ante cualquier intento de chantaje o extorsión digital (grooming).

