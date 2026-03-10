Autoridades destacan cooperación regional tras la cumbre "Escudo de las Américas"

Tras su participación en la Cumbre Escudo de las Américas, autoridades bolivianas realizaron un balance político y estratégico del encuentro internacional, señalando que la presencia del país en este espacio representa el inicio de una nueva etapa de apertura diplomática, cooperación regional y fortalecimiento de relaciones internacionales.

El diputado Alejandro Medinaceli (PDC) sostuvo que durante los últimos años Bolivia atravesó una etapa de aislamiento en el ámbito internacional, lo que limitó el intercambio económico y geopolítico con otros países.

“Durante casi 20 años Bolivia vivía no solamente un enclaustramiento marítimo, sino también un enclaustramiento económico y geopolítico. Se tenía una relación muy cerrada con algunos países que poco o nada podían aportar a un intercambio favorable para el país”, afirmó.

Según explicó, la participación en la cumbre responde a una nueva política exterior orientada a ampliar relaciones internacionales y generar mayor presencia del país en espacios multilaterales.

“Bajo la política del presidente Rodrigo Paz de ‘Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia’, lo que se está haciendo es una apertura de relaciones y en ese marco Bolivia ha participado en el Escudo de las Américas”, indicó.

El encuentro, promovido por Estados Unidos, reunió a varios países del continente, entre ellos Chile, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en temas estratégicos.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentran el intercambio de información en materia de seguridad, el fortalecimiento de la inteligencia regional, la coordinación de políticas migratorias y la lucha contra delitos como la trata de personas.

“Lo que se busca primero es generar un intercambio de información para fortalecer la inteligencia y la defensa; segundo, establecer políticas migratorias para controlar delitos como la trata de personas; y tercero, impulsar la productividad a través del intercambio comercial entre los países participantes”, explicó.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es fortalecer la cooperación regional frente a amenazas comunes que afectan al continente.

“Estos países generan una cohesión ante amenazas que puedan afectar a la región y de esa forma se garantiza una nueva forma de relacionamiento entre los países latinoamericanos”, señaló.

En el marco de este encuentro, Bolivia también sostuvo acercamientos bilaterales con varios países para abordar temas específicos como seguridad, narcotráfico y comercio.

Medinaceli destacó que la participación en esta cumbre también abre oportunidades para atraer inversión extranjera y fortalecer el intercambio comercial, aspectos que considera fundamentales para la recuperación económica del país.

