Ormachea: elecciones subnacionales se definirán entre dos visiones

A pocos días de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo, el senador de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea, afirmó que la contienda política se está configurando en torno a dos visiones sobre el futuro del país: una relacionada con el fortalecimiento de las autonomías regionales y otra que, según dijo, aún no tiene claridad sobre cómo aplicar la propuesta de redistribución de recursos 50/50.

El legislador sostuvo que la decisión de los votantes estará influenciada por los principios y valores de los líderes de las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.

“Por supuesto, la gente se va a guiar por los principios y los valores de los líderes de cada una de estas organizaciones políticas”, señaló.

Dos visiones en disputa

Ormachea explicó que, a su criterio, existen candidatos que no tienen una posición clara respecto al modelo 50/50, mientras que otros plantean impulsar esta propuesta como una forma de fortalecer la autonomía de las regiones.

“Por un lado tenemos a candidatos de Patria que no tienen claridad sobre el 50/50. Por el otro lado están principios y valores más identificables con Tuto Quiroga y los candidatos de Libre”, afirmó.

Según el senador, los postulantes de su alianza política buscarán enfrentar el centralismo y exigir la aplicación del modelo de redistribución de recursos entre el nivel central y las regiones.

Debate en torno al 50/50

La propuesta del 50/50, que plantea una redistribución de los recursos públicos entre el Estado central y las regiones, se ha convertido en uno de los principales temas de debate político en el país en el marco de las elecciones subnacionales.

Ormachea señaló que este tema será determinante en la decisión de los electores, ya que está vinculado con el fortalecimiento de las autonomías y el desarrollo regional.

