“Therian pájaro” sube a árbol, no puede bajar y todo termina en caída

Un insólito episodio se volvió viral en redes sociales luego de que un joven que se identifica como “therian pájaro” subiera a un árbol de más de 20 metros de altura en un espacio público y posteriormente tuviera que ser rescatado.

El hecho generó gran repercusión en internet y abrió un debate sobre el fenómeno del Therianismo, una subcultura en la que algunas personas se identifican espiritualmente o psicológicamente con animales.

El incidente

Según los reportes difundidos en redes, el joven trepó a un árbol de gran altura y permaneció varios minutos en la parte superior. Sin embargo, una vez arriba no logró descender por sus propios medios, lo que obligó a pedir ayuda para rescatarlo.

Ante la situación, se solicitó la intervención de equipos de emergencia, que intentaron bajar al joven utilizando una grúa para evitar que se lastimara.

La caída durante el rescate

Durante las maniobras de rescate —o instantes antes de que pudiera ser asegurado— la rama en la que se encontraba cedió, provocando que el joven cayera desde varios metros de altura.

De acuerdo con los reportes difundidos junto al video viral, el impacto le provocó múltiples fracturas, por lo que tuvo que recibir atención médica tras el incidente.

Debate en redes

Las imágenes del hecho circularon rápidamente en distintas plataformas, donde usuarios debatieron sobre los límites de las identidades asociadas al therianismo y los riesgos de llevar estas prácticas a situaciones extremas.

Mientras algunos defendieron la libertad de expresión personal, otros cuestionaron las acciones del joven por el riesgo que implicó para su integridad física y para los equipos de rescate.

Mira la programación en Red Uno Play