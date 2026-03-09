José Horacio Valencia es posesionado como nuevo viceministro de Pensiones y Servicios Financieros

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, posesionó este lunes a José Horacio Valencia como nuevo viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, autoridad que asumirá la responsabilidad de fortalecer el sistema de pensiones y el sector financiero del país.

La designación fue oficializada mediante una resolución firmada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y el ministro de Economía. Durante el acto protocolar, Espinoza tomó el juramento de ley.

Tras su posesión, Valencia agradeció la confianza depositada en su persona y aseguró que asumirá el cargo con vocación de servicio público y compromiso técnico.

“Es una gran honra formar parte de este equipo que viene realizando tareas importantes para la economía boliviana, especialmente en la estabilidad macroeconómica”, señaló.

Desafíos en el sistema de pensiones y el sector financiero

El nuevo viceministro destacó que el sistema de pensiones y los servicios financieros son pilares fundamentales para la seguridad económica de las familias y la estabilidad del país.

En ese sentido, afirmó que uno de los retos será modernizar las políticas del sistema financiero, fortalecer su crecimiento y promover el uso de tecnología para ampliar el acceso a servicios financieros, especialmente para sectores que aún no están integrados al sistema.

También remarcó la importancia de garantizar transparencia y eficiencia en la administración de los ahorros de los trabajadores, impulsando soluciones innovadoras que permitan una mayor participación de la población en el sistema de pensiones.

Autoridad saliente

Durante el acto, el ministro Espinoza agradeció el trabajo realizado por el exviceministro Gustavo Blacutt, destacando su capacidad técnica y el diálogo que logró establecer con distintos sectores.

Foto: José Horacio Valencia, viceministro de pensiones

