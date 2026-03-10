Cochabamba: Aprehenden a profesor acusado de abusar de seis estudiantes de primaria

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedió a la aprehensión de un profesor de primaria de 42 años, señalado por el presunto abuso sexual de al menos seis niñas en una unidad educativa del municipio de Quillacollo.

Según los informes preliminares, las víctimas son estudiantes de corta edad, situándose en un rango de entre 7, 8 y 9 años. El caso ha generado una profunda indignación en la comunidad educativa tras conocerse la vulnerabilidad de las menores involucradas.

El sindicado fue trasladado de inmediato a las dependencias policiales, donde permanece bajo custodia. Actualmente, el maestro se encuentra en celdas de la FELCC a la espera de que se instale su audiencia de medidas cautelares. En dicha instancia, un juez determinará si el sujeto será enviado a prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa de investigación.

