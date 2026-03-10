TEMAS DE HOY:
Profesor abusador Caso Fondo Indígena Avasallamientos en Guarayos

27ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: Aprehenden a profesor acusado de abusar de seis estudiantes de primaria

El maestro de 42 años fue trasladado a celdas de la Felcc y aguarda su audiencia de medidas cautelares tras las denuncias presentadas por las familias.

Milen Saavedra

10/03/2026 17:57

Cochabamba: Aprehenden a profesor acusado de abusar de seis estudiantes de primaria. Imagen referencial. Foto: Pexels.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedió a la aprehensión de un profesor de primaria de 42 años, señalado por el presunto abuso sexual de al menos seis niñas en una unidad educativa del municipio de Quillacollo.

Según los informes preliminares, las víctimas son estudiantes de corta edad, situándose en un rango de entre 7, 8 y 9 años. El caso ha generado una profunda indignación en la comunidad educativa tras conocerse la vulnerabilidad de las menores involucradas.

El sindicado fue trasladado de inmediato a las dependencias policiales, donde permanece bajo custodia. Actualmente, el maestro se encuentra en celdas de la FELCC a la espera de que se instale su audiencia de medidas cautelares. En dicha instancia, un juez determinará si el sujeto será enviado a prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa de investigación.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD