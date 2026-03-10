Aprehenden a presunto cabecilla de avasallamientos en Guarayos

Un operativo de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitió la aprehensión de Elías T.F., señalado como uno de los principales cabecillas de avasallamientos en el municipio de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.

La captura se realizó en el municipio de Mineros, tras un trabajo de seguimiento realizado por los investigadores. El acusado fue trasladado inicialmente a dependencias de la Felcc en Montero, desde donde se prevé su traslado a la ciudad de Santa Cruz para continuar con el proceso judicial.

Álvaro La Torre, abogado de las víctimas de avasallamientos indicó que Elías es considerado uno de los principales responsables de tomas ilegales de tierras en la región.

“Estamos hablando del señor Elías T.F., es un conocido delincuente, uno de los principales avasalladores de Santa Cruz. Ya se encuentra en la Felcc de Montero y será trasladado a Santa Cruz. Por su peligrosidad esperamos que sea puesto ante la autoridad jurisdiccional el día de mañana”, señaló el jurista.

La defensa también indicó que existen indicios para solicitar detención preventiva, debido a que el aprehendido habría sido identificado por policías que resultaron agredidos durante un conflicto registrado en noviembre de 2024.

Según la denuncia, 12 efectivos policiales fueron golpeados durante ese enfrentamiento y tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

