Instituciones de Santa Cruz acuerdan acciones conjuntas contra los avasallamientos

Autoridades judiciales, empresariales y departamentales sostuvieron una reunión interinstitucional para coordinar medidas destinadas a frenar los constantes avasallamientos de tierras que afectan al departamento y al país. El encuentro contó con la participación del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking; el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Alberto Quezada; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y representantes de la Policía y del Ministerio Público.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, expresó su preocupación por la escalada de violencia en los avasallamientos y el incremento de delitos asociados, como el robo de ganado.

“En el país tenemos 331 avasallamientos, no solo en Santa Cruz, y eso acarrea consecuencias cada vez más graves. Se robaron 130 cabezas de ganado y el viernes pasado otras 48. Todo empieza a subir de nivel y hay que ponerle un fin”, señaló.

Frerking cuestionó además la falta de voluntad política para garantizar la seguridad jurídica, recordando que en los últimos cuatro años solo se firmaron seis títulos de propiedad. “Hace falta seguridad jurídica. Aun sin diésel y con tantos obstáculos, el productor sigue invirtiendo en Bolivia, pero se necesita respeto al derecho propietario”, subrayó.

Asimismo, recordó que se cumplió un año del avasallamiento en la zona de Las Londras, donde pese a que hubo ataques a la policía y secuestro de trabajadores de medios de comunicación, todavía no existen aprehendidos.

Concluyó que se busca reactivar la comisión agraria que se reúne el jueves para asumir acciones contra los avasallamientos.

Por su parte, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Alberto Quezada, aseguró que el sistema judicial asume un compromiso firme con la defensa de la propiedad privada.

“La justicia tiene un compromiso fundamental de devolver la seguridad jurídica en el departamento de Santa Cruz. El Tribunal Departamental de Justicia será implacable con todos los hechos que pretendan irrumpir, con o sin violencia, en la propiedad privada”, afirmó.

Quezada valoró la coordinación institucional alcanzada con el gobernador, la Policía y los empresarios para devolver tranquilidad a la ciudadanía. “Es necesaria la cooperación institucional que estamos manejando ahora”, dijo.

En las últimas horas, un contingente policial y fiscal fue desplegado a Ascensión de Guarayos, donde se registró un nuevo avasallamiento en la propiedad “El Cielo”. Del operativo realizado el pasado viernes, ocho personas fueron aprehendidas, de las cuales siete se encuentran con detención preventiva en el penal de Palmasola.

Las instituciones presentes coincidieron en que el trabajo conjunto entre el sector productivo, las autoridades judiciales y las fuerzas del orden es clave para restablecer el respeto al derecho propietario y garantizar la seguridad jurídica en todo el territorio nacional.

