Excomandante Augusto Russo es citado por el Ministerio Público por caso de discriminación y racismo

El Ministerio Público citó al excomandante Nacional de la Policía Boliviana, general Augusto Juan Russo Sandoval, para que brinde su declaración informativa en calidad de sindicado dentro de una investigación por discriminación y racismo.

El caso fue iniciado a denuncia del coronel Pavel César Vázquez Pastor, también miembro de la institución, quien señaló a varias exautoridades como presuntos responsables de actos discriminatorios.

Según la citación emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal, Russo deberá presentarse el miércoles 10 de diciembre a las 09:00 en oficinas de la Fiscalía, ubicadas en el piso 6 del edificio correspondiente.

El documento indica que el general deberá acudir con su cédula de identidad y, si lo considera necesario, acompañado de su abogado defensor. Además, se advierte que en caso de no presentarse, podría emitirse una orden de aprehensión, de acuerdo al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.

La denuncia también menciona al excomandante general Johnny Aguilera y al exviceministro de Gobierno.

Mire la citación:

Mira la programación en Red Uno Play