¿Quién es el nuevo comandante general de la Policía Boliviana?

Este viernes 28 de noviembre, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Rodrigo Paz posesionó al general primero Mirko Antonio Sokol Saravia como comandante general de la Policía Boliviana a.i., en un acto oficial realizado en el Palacio de Gobierno, en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz. Sokol reemplaza al general Augusto Juan Russo Sandoval, quien ejercía el cargo previamente.

La designación de Sokol se produce tras su gestión como comandante Departamental de la Policía de Chuquisaca, función que desempeñó antes de su ascenso al más alto mando policial del país.

En su trayectoria institucional, el general Sokol ocupó cargos de relevancia dentro de la estructura policial. Fue vicerrector de la Universidad Policial “Mariscal Antonio José de Sucre”, un espacio clave en la formación y profesionalización de los efectivos policiales. Asimismo, ejerció como director nacional de Servicios Técnicos Auxiliares y como jefe del departamento nacional de Control y Seguimiento de Casos Disciplinarios, Penales y Legales, responsabilidad que cumplió durante la gestión del entonces comandante general Vladimir Calderón.

Un mensaje de ruptura con prácticas internas

En su discurso de posesión, Sokol emitió declaraciones contundentes sobre la ética, la disciplina y la necesidad de reconstruir la imagen institucional de la Policía Boliviana.

“Jamás en mi vida profesional he recibido un solo centavo de ningún ciudadano boliviano y peor aún de algún funcionario público”, afirmó, marcando una línea directa contra la corrupción dentro de la institución.

El nuevo comandante general envió tres mensajes específicos:

A sus camaradas:

“A partir de hoy la orden que les da su comandante general es que queda prohibido cobrar un solo centavo. No se arriesguen a perder su libertad, su profesión por unos cuantos centavos”.

A la sociedad boliviana:

“Dejemos de lado la mala costumbre de querer arreglar todo de la forma más sencilla; asumamos nuestras responsabilidades”.

A las organizaciones criminales:

“Ya no habrá policías que den protección a los delincuentes y que sean cómplices del delito”.

En otro punto de su intervención, Sokol aseguró que la institución atraviesa un desgaste profundo producto de malos elementos:

“Mi institución fue lastimada y el uniforme tan digno fue utilizado cobardemente por unos sinvergüenzas para beneficios personales”.

Asimismo, se comprometió a encaminar una renovación estructural dentro de la Policía:

“No escatimaré esfuerzos hasta lograr que la institución de la Policía Boliviana vuelva a ser una institución respetable”.

