Consejo de la Magistratura anuncia investigación por intervención en sala constitucional de Beni

Carlos Spencer, del Consejo de la Magistratura, informó que la institución activará los mecanismos correspondientes para revisar la intervención que realizó el Ministerio Público en una sala constitucional de la ciudad de Beni, por supuesta manipulación informática y uso indebido de bienes y servicios.

Explicó que el Consejo tomó conocimiento de la denuncia y de la actuación fiscal, y que ahora corresponde evaluar si durante esa intervención se cometieron irregularidades que ameriten acciones administrativas o penales.

“Nos hemos enterado que hay una denuncia de la decana del Tribunal Supremo y que el Ministerio Público ha intervenido una sala constitucional en la ciudad del Beni. La verdad, son actos jurisdiccionales del Ministerio Público, también son investigativos, en la cual el Consejo de la Magistratura va a poder activar los mecanismos de las unidades correspondientes: la Unidad de Control y Fiscalización y también la Unidad de Auditoría”, afirmó.

El consejero detalló que se realizará una revisión completa de los antecedentes y de los procesos que fueron objeto de la intervención.

“Nosotros como Consejo vamos a ver si existen irregularidades de esa intervención. Sobre los procesos que están interviniendo, vamos a verificar si hay actuados de esa autoridad jurisdiccional. En realidad, vamos a hacer levantamiento de todos los procesos que han podido llevar, si existe más que todo falta de cumplimiento de la Constitución Política del Estado en relación a los plazos”, señaló.

Spencer adelantó que, en caso de identificarse vulneraciones, el Consejo iniciará las acciones que correspondan.

“Si encontramos incumplimientos, podremos iniciar procesos administrativos y, en su defecto, procesos penales”.

