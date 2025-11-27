TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Remberto López brasileños desaparecidos

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Vacunación masiva contra la rabia este fin de semana en Santa Cruz

La campaña busca proteger a perros y gatos, con vacunación gratuita y accesible en diferentes barrios y centros de salud.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/11/2025 9:38

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este fin de semana se llevará a cabo la campaña de vacunación masiva contra la rabia para perros y gatos en Santa Cruz. La actividad, organizada por el Sedes, contará con la participación de aproximadamente 2.000 voluntarios de diferentes universidades e institutos.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que la jornada se desarrollará en todo el municipio de Santa Cruz, así como en El Torno, La Guardia, Porongo, Warnes, Cotoca y Montero, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

En los demás municipios del departamento, la vacunación estará disponible de 8:00 a 16:00 horas. Los puestos se instalarán en centros de salud, mercados y plazuelas, buscando que los vecinos no tengan que desplazarse más de tres o cuatro cuadras para acceder al servicio.

Además, en algunas zonas se realizará un recorrido puerta a puerta para avisar a los habitantes.

La vacunación está indicada para perros y gatos a partir del primer mes de vida y debe aplicarse una vez al año, ya que su efectividad dura 12 meses.

Es importante que los dueños de las mascotas lleven a sus animales y se encarguen de sujetarlos durante la aplicación para evitar accidentes o reacciones inesperadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD