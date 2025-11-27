Vacunación masiva contra la rabia este fin de semana en Santa Cruz

Este fin de semana se llevará a cabo la campaña de vacunación masiva contra la rabia para perros y gatos en Santa Cruz. La actividad, organizada por el Sedes, contará con la participación de aproximadamente 2.000 voluntarios de diferentes universidades e institutos.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que la jornada se desarrollará en todo el municipio de Santa Cruz, así como en El Torno, La Guardia, Porongo, Warnes, Cotoca y Montero, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

En los demás municipios del departamento, la vacunación estará disponible de 8:00 a 16:00 horas. Los puestos se instalarán en centros de salud, mercados y plazuelas, buscando que los vecinos no tengan que desplazarse más de tres o cuatro cuadras para acceder al servicio.

Además, en algunas zonas se realizará un recorrido puerta a puerta para avisar a los habitantes.

La vacunación está indicada para perros y gatos a partir del primer mes de vida y debe aplicarse una vez al año, ya que su efectividad dura 12 meses.

Es importante que los dueños de las mascotas lleven a sus animales y se encarguen de sujetarlos durante la aplicación para evitar accidentes o reacciones inesperadas.

