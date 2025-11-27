Arias realiza controles por el precio del pan ante el anuncio de incremento por los panificadores

El alcalde de La Paz, Iván Arias, realizó estos jueves operativos de control en distintos hornos de la ciudad para garantizar que el pan continúe vendiéndose a 0,50 ctvs, luego de que los panificadores anunciaran un incremento unilateral a 0,80 ctvs.

Desde primeras horas de la mañana, Arias y funcionarios municipales inspeccionaron puntos de venta y centros de producción, advirtiendo con la clausura de aquellos establecimientos que intenten elevar el precio sin justificación.

El burgomaestre rechazó el anuncio de los panificadores y remarcó que no existe motivo para un alza, ya que el costo de la harina incluso bajó en las últimas semanas.

Las autoridades municipales explicaron que el incremento afectaría directamente a la economía de las familias paceñas, por lo que pidieron a la población no comprar a aquellos panificadores que comercialicen el pan por encima del precio establecido. Paralelamente, se realizaron controles de inocuidad para verificar condiciones de higiene y limpieza en los hornos.

Por su parte, el Gobierno adelantó que no permitirá especulaciones y que este jueves presentará un informe sobre la hoja de costos del pan, con el fin de transparentar la situación y evitar un incremento injustificado.

