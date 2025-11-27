TEMAS DE HOY:
Comunidad

Arias realiza controles por el precio del pan ante el anuncio de incremento por los panificadores

El alcalde de La Paz, Iván Arias, encabezó los controles en hornos y puntos de venta para asegurar que el pan continúe a 0,50 ctvs, tras el anuncio de los panificadores de un incremento unilateral a 0,80.

Jhovana Cahuasa

27/11/2025 8:22

Foto: Red Uno
La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, realizó estos jueves operativos de control en distintos hornos de la ciudad para garantizar que el pan continúe vendiéndose a 0,50 ctvs, luego de que los panificadores anunciaran un incremento unilateral a 0,80 ctvs.

Desde primeras horas de la mañana, Arias y funcionarios municipales inspeccionaron puntos de venta y centros de producción, advirtiendo con la clausura de aquellos establecimientos que intenten elevar el precio sin justificación.

El burgomaestre rechazó el anuncio de los panificadores y remarcó que no existe motivo para un alza, ya que el costo de la harina incluso bajó en las últimas semanas.

Las autoridades municipales explicaron que el incremento afectaría directamente a la economía de las familias paceñas, por lo que pidieron a la población no comprar a aquellos panificadores que comercialicen el pan por encima del precio establecido. Paralelamente, se realizaron controles de inocuidad para verificar condiciones de higiene y limpieza en los hornos.

Por su parte, el Gobierno adelantó que no permitirá especulaciones y que este jueves presentará un informe sobre la hoja de costos del pan, con el fin de transparentar la situación y evitar un incremento injustificado.

 

