Fiscalía mantiene en reserva la investigación por el asesinato de Mauricio Aramayo

El caso del asesinato de Mauricio Aramayo, estrecho colaborador del presidente Rodrigo Paz, fue declarado en reserva, por lo que el Ministerio Público evitó brindar nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, explicó que la medida responde a una disposición judicial, lo que impide a la Fiscalía difundir información adicional.

“De acuerdo con una disposición judicial, el caso ha sido declarado en reserva y es por eso que el Ministerio Público se ve imposibilitado de brindar más información”, señaló a medios locales.

No obstante, la autoridad aclaró que la investigación “sigue avanzando”, aunque remarcó que no se pueden ofrecer mayores precisiones debido a la complejidad del proceso.

Durante esta jornada circularon reportes preliminares sobre presuntos operativos en el marco de la investigación; sin embargo, ninguno fue confirmado oficialmente por las autoridades.

En las últimas horas trascendió la aprehensión de dos personas presuntamente implicadas en el asesinato. Además, se realizó el allanamiento de un domicilio en el municipio de Yacuiba y la reconstrucción de los hechos en el lugar donde ocurrió el crimen, en la avenida Domingo Paz, en la ciudad de Tarija.

Entretanto, familiares, amigos y allegados, entre ellos el presidente Rodrigo Paz, participaron este sábado del entierro de Mauricio Aramayo en el Cementerio Jardín de la ciudad de Tarija, en medio de muestras de dolor y pedidos de justicia.

