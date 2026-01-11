Rastrillajes y operativos: continúa la búsqueda del asesino de la niña Yuvinka

La niña de 8 años fue hallada sin vida a pocos metros de su vivienda en La Guardia. La Policía realiza rastrillajes y operativos para dar con el autor del crimen que conmocionó a la región.
10/01/2026 21:15
La Policía Boliviana intensifica los rastrillajes y operativos para dar con el autor del asesinato de Yuvinka, una niña de 8 años que fue encontrada sin vida en el municipio cruceño de La Guardia.
La menor había sido reportada como desaparecida desde el martes y fue hallada este viernes a aproximadamente 500 metros de su domicilio, ubicado en el barrio Divino Niño, donde vivía junto a su familia.
De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo se encontraba en estado avanzado de putrefacción. Las autoridades indicaron que se aguarda el informe forense para determinar la data y la causa exacta de la muerte.
La última vez que Yuvinka fue vista con vida fue el martes, lo que activó una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y efectivos policiales.
El crimen ha generado consternación e indignación entre los vecinos de la zona, quienes exigen celeridad en las investigaciones y la captura del o los responsables de este hecho que enluta a toda la comunidad.
Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan y que no se descarta ninguna hipótesis en el marco del proceso.
