Policial

Rastrillajes y operativos: continúa la búsqueda del asesino de la niña Yuvinka

La niña de 8 años fue hallada sin vida a pocos metros de su vivienda en La Guardia. La Policía realiza rastrillajes y operativos para dar con el autor del crimen que conmocionó a la región.

Silvia Sanchez

10/01/2026 21:15

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

La Policía Boliviana intensifica los rastrillajes y operativos para dar con el autor del asesinato de Yuvinka, una niña de 8 años que fue encontrada sin vida en el municipio cruceño de La Guardia.

La menor había sido reportada como desaparecida desde el martes y fue hallada este viernes a aproximadamente 500 metros de su domicilio, ubicado en el barrio Divino Niño, donde vivía junto a su familia.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo se encontraba en estado avanzado de putrefacción. Las autoridades indicaron que se aguarda el informe forense para determinar la data y la causa exacta de la muerte.

La última vez que Yuvinka fue vista con vida fue el martes, lo que activó una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y efectivos policiales.

El crimen ha generado consternación e indignación entre los vecinos de la zona, quienes exigen celeridad en las investigaciones y la captura del o los responsables de este hecho que enluta a toda la comunidad.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan y que no se descarta ninguna hipótesis en el marco del proceso.

