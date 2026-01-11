TEMAS DE HOY:
Camila I deslumbra y se roba todas las miradas en la primera ‘preca’ de Santa Cruz

La Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026, Camila I, fue ovacionada por el público en la primera precarnavalera, luciendo un imponente traje rojo inspirado en la cultura guaraní.

Silvia Sanchez

10/01/2026 20:31

Santa Cruz, Bolivia

Camila I fue la gran protagonista de la primera precarnavalera de Santa Cruz. La soberana del Carnaval 2026 fue aplaudida y ovacionada por los asistentes, con quienes compartió momentos de alegría y emoción durante el recorrido por el casco viejo de la ciudad.

La Reina del Carnaval de Santa Cruz 2026, Camila Ribera, deslumbró al lucir un brillante traje rojo, acompañado de un majestuoso tocado de plumas y joyas, mientras avanzaba junto a carrozas temáticas y comparsas, marcando con entusiasmo el inicio de la temporada festiva.

Su vestido, adornado con piedras, perlas y detalles llenos de color, capturó todas las miradas y reflejó la riqueza cultural ancestral. Tanto el atuendo como el carro alegórico estuvieron inspirados en los tejidos del pueblo guaraní Isoceño, aportando un profundo valor simbólico a la puesta en escena.

Camila I recorrió las calles acompañada de las comparsas, entre las que destacaron los Testarudos, con sus coloridos trajes bordados, además de la presencia especial de la Reina de los Niños, sumando alegría y tradición al evento.

La primera precarnavalera marcó el inicio oficial de la agenda cultural del Carnaval cruceño 2026, llenando de color, música y emoción el centro de Santa Cruz y reafirmando el espíritu festivo de la capital oriental.

 

