Cajas al hombro y animales en mano: el bloqueo obliga a productores a hacer trasbordo en Yapacaní

“Estamos llevando de a poco”, relatan productores que se ven obligados a trasbordar su mercadería en el municipio cruceño de Yapacaní, en medio de una nueva jornada de bloqueos que afectan a diversas regiones del país.

La medida de presión perjudica principalmente a productores, transportistas y pasajeros, quienes deben cargar cajas de mercadería, equipaje e incluso animales de granja para cruzar a pie los puntos de bloqueo y continuar su viaje.

Los afectados señalan su molestia por el perjuicio económico, ya que además del desgaste físico deben gastar más dinero en trasbordos, pagando varios tramos de transporte para poder avanzar.

En Yapacaní, los interculturales cumplen su segundo día de bloqueo en rechazo al Decreto Supremo 5503, lo que mantiene interrumpido el libre tránsito y genera largas filas de vehículos.

Los bloqueos obligan a muchos viajeros a caminar varios kilómetros, mientras algunos conductores ofrecen trasbordos entre un punto y otro; sin embargo, los pasajeros deben igualmente cruzar a pie los sectores bloqueados.

Transportistas también denunciaron que no pueden llegar a su destino y que, al quedar varados, carecen de servicios básicos, por lo que deben ingeniárselas para alimentarse y cubrir sus necesidades básicas.

Productores indicaron que realizan estos esfuerzos para evitar que su producción se pierda, mientras todos los sectores afectados esperan que los bloqueos sean levantados lo antes posible y se pueda devolver la tranquilidad y la libre circulación en el país.

