Con alegría y tradición, comienza la primera ‘preca’ del Carnaval cruceño

Con mucho colorido, alegría y emoción, Santa Cruz da inicio oficial a las actividades del Carnaval con la realización de la primera precarnavalera, que se desarrolla este sábado en el centro de la ciudad y tiene como temática principal el estilo colonial.

El evento es encabezado por la comparsa coronadora Testarudos, junto a la reina del Carnaval, Camila I, quienes realzan esta tradicional actividad que marca el arranque de la fiesta grande de los cruceños.

Según la organización, se confirmó la participación de entre 15 y 20 comparsas, que llenarán de música, baile y alegría las principales calles del centro.

El recorrido de la precarnavalera inicia en la calle René Moreno, esquina Warnes, continúa hasta la calle Buenos Aires, donde girará hacia la izquierda para retornar por la calle Libertad, y finalizará en la Suárez de Figueroa.

Esta primera precarnavalera promete congregar a cientos de personas y reafirmar el espíritu festivo que caracteriza al Carnaval cruceño, fortaleciendo además las raíces culturales de Santa Cruz a través de una puesta en escena cargada de tradición.

“Invitamos a todo el pueblo cruceño a volcarse a las calles esta noche para vivir juntos el nacimiento de una nueva e inolvidable experiencia carnavalera”, enfatizó la reina del Carnaval, Camila I.

El Carnaval ya se siente en Santa Cruz. No te pierdas ningún detalle de la fiesta y sigue la cobertura completa a través de las redes sociales de Red Uno y en señal abierta desde las 21:00.

Así arranca la preca:

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play