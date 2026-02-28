¡Atención! Alertan que billetes de avión siniestrado serán considerados como falsos

Ante el accidente que hubo en la ciudad de El Alto, donde un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) transportaba billetes de los cortes de Bs. 10, 20 y 50: el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, informó que estos billetes no tienen ningún valor legal y poseerlos es un delito.

Espinoza explicó que estos billetes no pasaron por el proceso de monetización que realiza el Banco Central de Bolivia (BCB) para su circulación. Además, mencionó que intentar hacer circular esos billetes es una sanción.

“Hay que ser absolutamente claros: ese material monetario que se encuentra en este momento en el lugar del accidente no tiene valor de circulación, no puede ser circularizado y cualquier persona que quiera hacerlo va a enfrentar una situación judicial muy compleja y recomendamos a la gente no acercarse al lugar”, declaró la autoridad.

Números de billetes de series NO VALIDOS

La autoridad de economía mencionó que, como otra medida para que la gente no perciba estos billetes, se empezará a difundir los números de serie de los billetes con la numeración exacta que no tienen validez.

Billetes sin valor

En el cargamento del material monetario se encontraban billetes de los cortes de Bs 10. 20 y 50 los cuales entre sus características son billetes completamente nuevos. La autoridad menciona que lamentablemente en redes sociales estarían circulando imágenes de billetes con barro que son falsas.

Finalmente, la autoridad llamó a la cordura a la gente que está intentando sustraer algunos fajos de billetes del lugar del siniestro. Al momento se tiene 5 personas detenidas que intentaron sustraer este material monetario.

Mira la programación en Red Uno Play