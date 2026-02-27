Bono PEPE: ¿Cuándo puedes cobrar si te toca en domingo o si naciste a fin de mes?

La Gestora Pública recordó a la población que el cobro de los 150 bolivianos mensuales del programa PEPE sigue un cronograma estricto basado en la fecha de cumpleaños. Ante las dudas frecuentes de los beneficiarios, se han aclarado los procedimientos para casos especiales de fechas no laborables y nacimientos en días finales del mes.

Cobros en fin de semana y feriados

Si el día de tu cumpleaños cae en un día no laboral (domingo o feriado), no debes preocuparte. El sistema está diseñado para que el pago se traslade de manera automática al siguiente día hábil. Por ejemplo, si tu fecha asignada es el domingo 1 de marzo, podrás pasar por el banco directamente el lunes 2 de marzo sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El caso especial de los nacidos el 29, 30 y 31

Debido a la diferencia de días entre los meses del calendario, se ha establecido una regla específica para quienes cumplen años al final del mes:

Nacidos el 29, 30 o 31 de enero: Su pago correspondiente al mes de febrero no se realizará en dicho mes .

Reprogramación: Estos beneficiarios cobrarán el monto de febrero en las mismas fechas que se les asigne para el mes de marzo.

Opciones de cobro y requisitos

El sistema ofrece flexibilidad para los beneficiarios, permitiendo dos modalidades:

Cobro mensual: 150 bolivianos cada mes según el día de tu cumpleaños. Cobro acumulado: Puedes esperar hasta el mes de abril para recibir un total de 450 bolivianos (correspondientes al total del Bono, excepto adultos mayores).

Requisitos: Solo debes presentarte en la entidad financiera más cercana con tu cédula de identidad original vigente y una fotocopia de la misma.

Nota importante para rezagados: Si por algún motivo no pudiste cobrar en tu fecha asignada, tienes como plazo máximo hasta el 30 de abril de 2026 para hacer efectivo tu derecho.

Para consultas adicionales, la Gestora tiene habilitada la línea gratuita 800-10-1070 y el número de WhatsApp 77199342.

