Bono PEPE: ¿Qué pasa si tu fecha de cobro coincide con un feriado o fin de semana?

Conozca cómo reprogramar su cobro y qué documentos son obligatorios para el trámite bancario.

Ximena Rodriguez

10/02/2026 17:37

Santa Cruz

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha implementado un sistema de pagos ordenado para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Este mecanismo estipula que cada ciudadano debe acudir a su entidad financiera en el día que corresponde exclusivamente a su fecha de nacimiento.

En caso de que el día asignado coincida con un fin de semana o una jornada festiva, el cobro se traslada automáticamente al siguiente día hábil. Esta medida busca garantizar que ningún beneficiario pierda su turno debido al cierre de las entidades bancarias durante días feriados.

Para quienes hayan nacido antes del 26 de enero, el cronograma establece un periodo de gracia que abarca desde febrero hasta abril. De esta manera, es posible realizar el trámite de forma rezagada dentro de ese lapso sin riesgo de perder el beneficio económico.

Al momento de realizar la transacción, es indispensable presentar la Cédula de Identidad original vigente para la verificación de identidad. Además, se requiere la entrega de una fotocopia clara del documento como respaldo administrativo para concretar el pago con éxito.

 

