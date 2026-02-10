¿En cuánto está el dólar hoy? Así se mueve el mercado paralelo

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registra este martes 10 de febrero un leve ascenso en su cotización de compra y venta, de acuerdo con datos publicados por plataformas que monitorean este segmento.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en Bs 9,17 para la compra y Bs 9,12 para la venta, lo que representa una variación respecto al cierre de la jornada anterior.

El lunes, el mismo sitio reportaba Bs 9,15 para la compra y Bs 9,13 para la venta, por lo que el movimiento observado este martes refleja un ajuste ascendente leve en el tipo de cambio paralelo.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, muestra un comportamiento similar. Este martes reporta Bs 9,20 para la compra y Bs 9,18 para la venta, frente a los valores del lunes por la noche, cuando cerró en Bs 9,16 y Bs 9,14, respectivamente.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

