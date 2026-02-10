“No hay resultados”: Madre de Luana cuestiona avances del caso y exige la detención del sospechoso

La madre de Luana aseguró que desde el inicio brindaron toda la información disponible para facilitar la captura del sospechoso.
10/02/2026 7:42
Escuchar esta nota
A una semana del feminicidio de Luana Natalia T. R., su madre pidió públicamente que se dé con el paradero del principal sospechoso y cuestionó el avance de las investigaciones, mientras intenta mantenerse fuerte por su nieto de seis años, quien quedó en la orfandad.
“He perdido a mi hija, la madre de mi nieto”, expresó entre lágrimas, al señalar que hasta el momento no existen resultados concretos en la captura del presunto autor del crimen.
La madre dijo que desde el primer momento brindaron información a las autoridades para facilitar la búsqueda y captura del principal sospechoso del crimen.
La madre también negó haber obstaculizado el trabajo policial durante las primeras diligencias. “Según ellos entorpecí porque no les dejé entrar, pero no había nada en la casa de mi hija. Toda la información ya la tenían ellos, videos, todo, el nombre completo”, sostuvo.
El dolor familiar se agrava por la situación del hijo de la víctima. “He intentado estar fuerte por mi nieto. Él presiente que su mamá no va a volver. Despertó llamándola y preguntando dónde está su mamá y no sabía qué decirle”, relató.
“Él la necesita. Yo puedo darle amor, pero no voy a ser su mamá. Abuela es abuela, mamá es mamá”, añadió.
Antecedentes del caso
Luana Natalia T. R., de 30 años, fue hallada sin vida el miércoles 4 de febrero en un hostal de la zona de Cala Cala, en Cochabamba. El informe médico forense estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico cerrado producto de una agresión física extrema.
El caso continúa en investigación mientras la familia exige resultados y justicia por la muerte de la joven madre.
