“No hay resultados”: Madre de Luana cuestiona avances del caso y exige la detención del sospechoso

A una semana del feminicidio de Luana Natalia T. R., su madre pidió públicamente que se dé con el paradero del principal sospechoso y cuestionó el avance de las investigaciones, mientras intenta mantenerse fuerte por su nieto de seis años, quien quedó en la orfandad.

“He perdido a mi hija, la madre de mi nieto”, expresó entre lágrimas, al señalar que hasta el momento no existen resultados concretos en la captura del presunto autor del crimen.

La Fiscalía identificó como principal sospechoso a Leonardo Oliveira Barbosa, ciudadano brasileño de entre 30 y 35 años, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la víctima. El hombre se encuentra prófugo y es buscado mediante operativos policiales coordinados con Migración e Interpol.

La madre dijo que desde el primer momento brindaron información a las autoridades para facilitar la búsqueda y captura del principal sospechoso del crimen.

“Dimos el nombre, el rostro y toda la información posible, incluso videos de cámaras de vecinos. Hasta el día de hoy no hay nada. El otro debe estar feliz y tal vez ya cruzando la frontera y ellos están tranquilos y dicen trabajar”, reclamó.

La madre también negó haber obstaculizado el trabajo policial durante las primeras diligencias. “Según ellos entorpecí porque no les dejé entrar, pero no había nada en la casa de mi hija. Toda la información ya la tenían ellos, videos, todo, el nombre completo”, sostuvo.

Ante la falta de respuestas, anunció que acudirá nuevamente a las autoridades acompañada de un abogado. “Parece que sí necesito un abogado para que la Policía se movilice. Hoy me apersonaré para ver qué es lo que han logrado, no sé nada”, anunció.

El dolor familiar se agrava por la situación del hijo de la víctima. “He intentado estar fuerte por mi nieto. Él presiente que su mamá no va a volver. Despertó llamándola y preguntando dónde está su mamá y no sabía qué decirle”, relató.

“Él la necesita. Yo puedo darle amor, pero no voy a ser su mamá. Abuela es abuela, mamá es mamá”, añadió.

Antecedentes del caso

Luana Natalia T. R., de 30 años, fue hallada sin vida el miércoles 4 de febrero en un hostal de la zona de Cala Cala, en Cochabamba. El informe médico forense estableció que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico cerrado producto de una agresión física extrema.

El caso continúa en investigación mientras la familia exige resultados y justicia por la muerte de la joven madre.

