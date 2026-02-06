Crimen de Luana: lo que se sabe del caso que conmociona Cochabamba

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) continúan investigando el feminicidio de Luana Natalia T. R., de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un hostal de la zona de Cala Cala, al norte de la ciudad de Cochabamba. El caso ha causado conmoción por el nivel de violencia ejercido contra la víctima y porque dejó en la orfandad a un niño de seis años.

De acuerdo con el informe médico forense, la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico (TEC) cerrado, producto de una agresión física extrema. La víctima presentaba un hundimiento severo del cráneo, fractura en el maxilar superior y múltiples lesiones internas, según el reporte oficial.

Según la investigación preliminar, el agresor habría utilizado la fuerza física para provocar las lesiones, presuntamente mediante pisadas que aplastaron la cabeza de la víctima contra el suelo. Además, la autopsia confirmó que la mujer fue víctima de abuso sexual antes de su fallecimiento.

El examen forense estableció que, al momento del hallazgo, la mañana del miércoles 04 de febrero, Luana llevaba aproximadamente 22 horas fallecida, por lo que el crimen habría ocurrido la noche del martes. En la habitación se encontraron indicios de consumo de bebidas alcohólicas.

El principal sospechoso

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Leonardo Oliveira Barbosa, ciudadano brasileño de entre 30 y 35 años, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la víctima desde hace aproximadamente tres meses.

Según la Fiscalía, el sujeto reservó la habitación del hostal mediante WhatsApp y se registró solo el lunes. Posteriormente abandonó el lugar antes de que el personal descubriera el cuerpo, tras intentar comunicarse sin éxito con los ocupantes del cuarto.

Actualmente el sospechoso se encuentra prófugo. La Policía activó operativos de búsqueda, coordinaciones con Migración e Interpol y controles para evitar que abandone el país.

Investigación en curso

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que el caso es investigado como feminicidio y que se realizan verificaciones para establecer si el sospechoso cuenta con antecedentes penales dentro o fuera del país.

El levantamiento del cuerpo y la inspección del lugar evidenciaron que la muerte fue provocada por golpes, sin el uso de objetos contundentes, lo que refleja un alto grado de violencia.

Dolor y pedido de justicia

El crimen tiene un impacto aún más doloroso para la familia, ya que la víctima desapareció el mismo día del cumpleaños de su hijo de seis años. Sus familiares pidieron justicia y solicitaron a la población colaborar con información que permita ubicar al sospechoso.

“Ese tipo se ha llevado la mitad de mi corazón y alma. Pido ayuda para encontrarlo, esto no puede quedar impune”, expresó la madre de Luana.

Para este viernes se tiene previsto el entierro de los restos de Luana a las 15:00 horas en el cementerio jardín Concordia, donde familiares y amigos despedirán a la joven madre.

Segundo feminicidio del año

La Fiscalía confirmó que este caso constituye el segundo feminicidio registrado en Cochabamba en lo que va del año 2026, reactivando la preocupación por la violencia contra las mujeres en el departamento.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen activa la búsqueda del presunto autor y aseguran que el objetivo es lograr su captura para que responda ante la justicia.

