Exministro Ríos pide investigar “mano negra” en YPFB y reforzar controles para garantizar combustible de calidad

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sugirió este viernes reforzar de manera urgente los controles en los laboratorios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y profundizar la investigación sobre una posible “mano negra” en la cadena de abastecimiento de combustibles, tras los recientes problemas de calidad denunciados en distintas regiones del país.

“Se tienen que reforzar los controles en los laboratorios para poderle entregar a la ciudadanía un buen combustible. Van a tener que resarcirse daños, porque ya se ha hablado de una ‘mano negra’ o de un problema en la cadena. Eso tendrán que definirlo en la investigación”, afirmó Ríos, al señalar que los hechos ocurridos no solo evidencian fallas técnicas, sino también posibles responsabilidades internas que deben ser aclaradas.

En ese sentido, el exministro sostuvo que las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia, a tiempo de remarcar que la ciudadanía exige respuestas claras y soluciones concretas.

Asimismo, descartó que el problema esté en el origen del combustible, porque al proveedor se le exigen certificados de calidad y las fallas podrían haberse producido en varios puntos del país durante el proceso de mezcla y almacenamiento.

“Algo ha pasado entre la gasolina producida en refinería para mezclarla con etanol y la gasolina importada. No queda claro qué ocurrió, pero es evidente que pasó algo en esa cadena”, reiteró, insistiendo en que la investigación debe determinar responsabilidades específicas.

Sobre las consecuencias económicas y sociales, Ríos advirtió que los daños ya están hechos y que YPFB deberá asumir nuevos costos, en medio de un proceso de investigación que deberá esclarecer si los hechos responden a negligencia, errores técnicos o a una eventual “mano negra” dentro de YPFB.

