El bitcóin pierde los 70.000 dólares tras caer casi un 12 % en tres días

El precio del bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado, ha perdido este jueves el nivel de los 70.000 dólares tras caer casi el 12 % en tres días y ha marcado mínimos inéditos de hace 15 meses.

Según datos de Bloomberg, a las 14.45 horas (13.45 GMT) el precio del activo digital se situaba en 69.345,6 dólares, una caída del 4,57 % respecto al precio de cierre anterior.

En tan solo tres días, la caída de esta divisa es del 11,71 %; en lo que va de año, el retroceso acumulado es de un 20,88 %.

Desde su máximo en octubre de 2025, en los 126.186 dólares, la caída es del 45 %.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las causas de estas caídas se deben «a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial, el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos».

El reconocido inversor Michael Burry, famoso por apostar en contra del mercado inmobiliario en 2008, ha señalado recientemente que el desplome del bitcóin podría acabar en una “espiral de muerte”.

Según afirmó, la criptomoneda se ha convertido en un activo puramente especulativo.

Además expresó que, de caer otro 10 %, Strategy, la mayor tesorería corporativa de criptomonedas del mundo, perdería miles de millones de dólares.

Mira la programación en Red Uno Play