Policial

La Fiscalía de Bolivia reporta seis víctimas de la violencia machista en lo que va de año

Santa Cruz y Cochabamba reportan dos feminicidios cada una y también se registró un caso en La Paz y otro en la región andina de Oruro, detalló el Ministerio Público.

EFE

06/02/2026 7:41

Una marcha contra los feminicidios. Foto archivo: Abi
La Paz, Bolivia

La muerte violenta de una mujer en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, elevó a seis el número de feminicidios reportados en lo que va de año en el país suramericano, informó este jueves la Fiscalía General del Estado.

El fiscal superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo, informó que Bolivia registra seis casos de feminicidio hasta el momento, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

El caso más reciente ocurrió en la comunidad Coloradillo, en el municipio de Warnes en Santa Cruz, donde una mujer identificada con las iniciales Y.V.V.fue hallada muerta con heridas de arma blanca.

El principal sospechoso es el cónyuge de la víctima, quien fue aprehendido, según la Fiscalía.

Otro hecho reciente se reportó en la víspera en la región central de Cochabamba, donde una mujer de 30 años fue hallada muerta con signos de violencia en la habitación de una hostal.

Según las investigaciones preliminares, la habitación fue rentada el lunes por un brasileño de 35 años y tenía como fecha de salida el miércoles, pero al no tener respuesta del hombre, el dueño de la hostal ingresó al lugar y encontró el cuerpo de la víctima.

Santa Cruz y Cochabamba reportan dos feminicidios cada una y también se registró un caso en La Paz y otro en la región andina de Oruro, detalló el Ministerio Público.

Los cuatro primeros feminicidios registrados desde enero dejaron al menos a siete menores en la orfandad, de acuerdo a información de la Fundación Voces Libres, que trabaja en la defensa de las mujeres y niños que sufren violencia y pobreza.

Durante enero, la Fiscalía recibió 3.387 denuncias por delitos relacionados a la ley 348, la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente en el país desde 2013.

Esta norma castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla "antihombres", lo que fue rechazado sobre todo por activistas que han alertado de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

En 2025, la Fiscalía boliviana registró 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la ley 348.

