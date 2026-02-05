Diputados aprueba ley que amplía a seis meses la permanencia obligatoria de exautoridades en el país

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de Ley 192, que amplía de tres a seis meses el tiempo de permanencia obligatoria en territorio nacional para exautoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas que concluyeron su mandato.

La iniciativa, impulsada inicialmente por la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), modifica la Ley 1352, vigente desde octubre de 2020, que establecía un plazo de tres meses de arraigo para exservidores públicos.

Durante el debate legislativo, la senadora Cecilia Requena, de Unidad, expresó su rechazo a la norma, al considerar que el proyecto es “draconiano” y que vulnera la presunción de inocencia y otros derechos humanos.

En contraste, el diputado Manolo Rojas (PDC) defendió la ampliación del plazo, señalando que permitirá un mayor control y fiscalización, al recordar que en la anterior gestión varias exautoridades “ocultaron información al final de su mandato”, lo que dificultó la revisión de informes técnicos y administrativos.

“Muy de acuerdo con esta ley; no debemos tenerle temor, porque sabemos que hay autoridades que no están cumpliendo su rol”, declaró durante la sesión la diputada Ximena Arispe, también del PDC.

Tras el debate, el proyecto fue aprobado por más de dos tercios de votos de los legisladores presentes y continuará su trámite legislativo en la Cámara de Senadores conforme al procedimiento establecido.

